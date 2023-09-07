إليكم فارق السن الصادم بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.. أكثر من 10 سنوات؟

كتب امير فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 05:44 صباحاً - نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” عبر خاصية الأستوري فقرة مع الجمهور بعنوان اسألني وتنوعت الأسئلة بين أعمالها الجديدة والسابقة، وتعبير جمهورها عن إعجابهم بها.

فارق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

كشفت “هنا” عن فارق العمر بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي فقالت: “أحمد أكبر مني بـ 14 سنة”.

وأوضحت هنا الزاهد أنها التقت زوجها أحمد فهمي منذ أكثر من 4 سنوات، وتزوج الثنائي عام 2019 في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن.

فيلم “مستر إكس”

يشار أن فيلم مستر إكس الذي جمع بين الزاهد وأحمد فهمي تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضي بجميع دور العرض، وحصد إيرادات كبيرة في الأسبوع الأول من عرضه.

وتدور أحداث فيلم “مستر إكس” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الزوج السابق أو الحبيب السابق لكل شخص، والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم إذ تحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات

أبطال فيلم “مستر إكس”

فيلم “مستر إكس” من بطولة النجوم: أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ..، وضيوف الشرف: أكرم حسني، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ويعد فيلم “مستر إكس” التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائي مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان 2019، الذي شارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود.

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