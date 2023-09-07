شكرا لقرائتكم خبر عن تصغره بـ 23 عامًا.. دي كابريو برفقة حبيبته الإيطالية فى ملهى ليلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر ليوناردو دي كابريو برفقة حبيبته الجديدة فيتوريا سيريتي حيث تبادلا القبلات خلال حفل في ملهى Hi Ibiza الليلي في جزيرة الحفلات الإسبانية.



دي كابريو وحبيبته



دي كاريو وحبيبته في ملهي ليلي

وشوهد ممثل هوليوود، 48 عامًا، والعارضة الإيطالية، 25 عامًا، وهما ينظران بمحبة في عيون بعضهما البعض قبل ان يتقربا أثناء الاحتفال في المكان الصاخب حتى الساعة 4:30 صباحًا.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل بدت فيتوريا، التي تصغر ليوناردو بـ 23 عامًا، رائعة في السهرة بفستان ذهبي بدون حمالات، والجميلة، التي عرضت أزياء لأمثال ألكسندر ماكوين وفيرساتشي، ظهرت بخصلات شعرها السمراء على شكل ذيل حصان.

وكان ليوناردو يرتدي ملابسه غير الرسمية من قميص أسود وقبعة مطابقة بينما كان يشعر بالارتياح مع العارضة.

وكانت قد رصدت عدسات المصورين النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وهو يستمتع بوقته في سانت تروبيز بفرنسا وذلك بصحبة عارضة الأزياء نيلام جيل، وذلك من جديد بعدما ظهرت شائعات حولهما بعدما اصطحبها مع صديقه توبي ماجواير في رحلة قبل أيام.

ليوناردو دي كابريو

عارضة الأزياء نيلام جيل

وكان استضاف ليوناردو دي كابريو عارضة الأزياء البريطانية نيلام جيل وأصدقاءها على متن يخته الضخم البالغ 150 مليون دولار أثناء قضاء إجازتهم في إيطاليا، وهو ما دفع التقارير العالمية للتخمين حول علاقة الثنائى، فأشارت عدة تقارير إلى أن نجم هوليود يرتبط بقصة حب جديدة مع العارضة الفاتنة، في حين رأى آخرين أن الأمر لا يتعدي صداقة بين الثنائى مثلما حصل مع نزهاته المتكررة خلال الفترة السابقة.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن عدسات المصورين التقطت - فى وقت سابق - عدة صور للنجم العالمى ليوناردو دى كابريو وهو يحاول التخفى أثناء خروجه فى لندن، لتناول العشاء بنزهة غير رسمية، ارتدى فيها الحائز على جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 48 عامًا كمامة سوداء، مع قبعة حاول بهما التخفى عن أنظار الجميع، وهو يخرج من مطعم Bocconcino مع حاشيته وسط الشائعات التى تلاحقه باستمرار حول دخول فى قصة حب جديدة وارتباط جديد من وقت لآخر.