شكرا لقرائتكم خبر عن مش باربي بس.. 5 أفلام أثارت الجدل بمجرد الإعلان عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين المنع والعرض استطاعت أول نسخة حية عن الدمية الأشهر في العالم "باربي" أن تصنع ضجة كبيرة حول العالم، وانشق الجمهور إلي مقاطعة الفيلم والاهتمام بالمشاهدة، ورغم كل ذلك استطاع الفيلم تحقيق إيرادات كبيرة جدا مثلما توقعت منتجته وبطلته النجمة العالمية مارجوت روبي، والتي تنبأت أن يحقق الفيلم مليار دولار قبل أن يطرح وبالفعل الفيلم لم يحقق المليار فقط بل تخطاها محققا 1,340,301,000 مليار دولار.

لكن "باربي Barbie" لم يكن الفيلم الوحيد الذي صنع ضجة بهذا الشكل بمجرد طرح التريللر الخاص به، وفي هذا التقرير نستعرض 5 أفلام أثارت الجدل بمجرد الإعلان عنها...

1-The Hunger Games

أحدث الفيلم ضجة بسبب قصته حيث كان قائم علي مسابقات ألعاب الجوع، الفيلم بطولة جينفر لوارنس، وتدور أحداثه حول مسابقة سنوية تقام في دولة (بانيم) تُبث عبر التلفزيون؛ حيث يُختار مجموعة من الفتيات والشباب من المقاطعات اﻹثنى عشر لـ(بانيم) ليتسابق الجميع ضمن مسابقات قتالية حتى الموت، ويأتي الدور هذه المرة على الثنائي (بيتا) و(كاتنيس) للمشاركة في هذه المسابقة، وعليهما استغلال ذكائهما للنجاة بأرواحه.



the hanger game

2-Joker

القصة أثارت الجدل بسبب مشاهد بطل الفيلم والتي لم يسبق لها مثل وهومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



جوكر

3- Fifty Shades of Grey

وهو الجزء الأول من سلسلة سينمائية تضم ثلاثة أفلام، اثار الجدل بسبب المشاهد الصريحة الجريئة وأحداثه مقتبسة عن رواية بنفس العنوان وتدور حول الطالبة الشابة "أناستازيا ستيل" المتخصصة في دراسة الأدب والتي تنقلب حياتها كلياً بعدما تلتقي بالثري الوسيم "كريستيان غراي" وتحاول التقرب منه بكافة السُبل وحين تنجح في مسعاها تفاجئ بالعديد من الحقائق الغريبة والصادمة.



Fifty Shades of Grey

4- Les Misérables

دراما أمريكية برؤية جديدة لرواية البؤساء لفيكتور هوجو تتحدث عن (جان) الذي يهرب من المحقق (جارفت) الذي يطارده من أجل القبض عليه بتهم متعددة في فرنسا في الفترة ما بعد (نابليون بونابرت) في باريس، والفيلم أثار الجدل لانها ملحمة موسيقية درامية كل ينتظرها الجميع.



Les Misérables

5- Gladiator

كان الجميع ينتظر الفيلم نظرا للمشاهد القتالية التي لم تنسي حتي الان وتدور أحداث الفيلم في عصر الامبراطورية الرومانية، يحاول القيصر (ماركوس أوريليوس) تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش (ماكسيموس) إلا أن ابنه (كومودوس) يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفًا لأبيه، كما يحاول كومودوس قتل ماكسيموس إلا أنه هذا الأخير يهرب ويصير أسيرًا ويتحول إلى مصارعًا يشهد له الجميع بالبطولة.