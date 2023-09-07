شكرا لقرائتكم خبر عن قصة دخول بليغ حمدى النجومية من أوسع أبوابها بـ "حب إيه" عن طريق محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام تفصلنا عن ذكري رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدى الذى رحل عن عالمنا عام 1993، أي قبل 30 عاما غاب فيها بجسده، ولم يغيب بتأثيره الكبير في عالم الموسيقى، كأحد أبرز الموسيقيين الذين نقلوا الموسيقى العربية في منطقة أخري بفضل موهبته الكبيرة، التي أثرت وساهم في تكوين نجوم كبار حيث اعتبره الكثيرون بمثابة الأيقونة الأهم في التلحين الموسيقى بابتكاراته وإبداعاته.

الموسيقار الراحل ربما لا يعرف كثيرون قصة تعارفه على المطربة الكبيرة الراحلة أم كلثوم، حينما لحن لها أول أعمالهما المشتركة، وهي أغنية "حب إيه" عن طريق الملحن محمد فوزى، وسرد الراحل بليغ حمدى كواليس تلك القصة خلال حوار نادر له على شاشة التليفزيون المصرى أعادت نشرها منصة "ماسبيرو زمان".

القصة كما سردها بليغ حمدى تبرز النُبل الشديد الذى يمتاز به فوزى، والذى أكد أنه حينما ذهب إلى الأخير عارضاً عليه ألحان "حب ايه"، ولم يكن يعلم بأن فوزى قد تعاقد على لحنها مع أم كلثوم، ليجده فيما بعد يخبره بأنه فتح باب المجد له، عن طريق مكالمة مع أم كلثوم أخبرها فيها باعتذاره عن الاستكمال فى العمل على اللحن، بعدما وجد ملحن شاب لحنها بصورة أفضل منه، وبالتالى أخبرها بضرورة لقاءه، على أن لا تخبره بتلك القصة، وأنه كان متعاقد معها لأن بليغ سيرفض حالة علمه، وهم ما حصل بالفعل، ليقدمه للناس بأفضل صورة ممكنة، عن طريق واحدة من أهم كلاسيكيات الأغنية العربية بتاريخ الغناء.