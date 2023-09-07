شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: تحسن الحالة الصحية للفنان ياسر صادق وخروجه من العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على الحالة الصحية للفنان ياسر صادق بعد تعرضه مؤخرا لوعكة صحية، مشيرا في تصريح لـ ”الخليج 365” أن حالته الصحية تحسنت وخرج من العناية المركزة بعد أن قضى بها يوما.

وكان الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، كشف تفاصيل افتتاح أول متحف لرموز ورواد الفن المصري التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، موضحًا أن هذا المتحف يستهدف حفظ التراث المصري، وهناك مقتنيات هامة جدا كان يجب فتحها للجمهور.

كان عدد المقتنيات قليل جدا، ولكن تعاملنا مع جمعية أبناء الفنانين برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن، آمنوا بالفكرة واقتنعوا بها، وسلموا مقتنيات الآباء والأجداد ووصل عدد المقتنيات إلى ما يفوق الـ70".

وتابع: "لدينا أجنحة متحفية شملت ملابس ومقتنيات مسارح الدولة، وهي المسارح التي قدم فيها هؤلاء النجوم فنهم العظيم وأثروا به الحياة الفنية المصرية، ونظرا لخطة الدولة المصرية الهادفة إلى توسيع قاعدة العدالة السنوية، تم إتاحة هذه الأجنحة في عاصمة كل محافظة، وحتى الآن لدينا 18 محافظة".