شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان تورونتو السينمائي الدولى فى دورته الـ 48 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في دورته الـ 48، في ظل الإضرابات المزدوجة لكتاب وممثلي هوليود، لكن الرئيس التنفيذي للمهرجان كاميرون بيلي يروج لمجموعة قوية ومبيعات التذاكر، وتستمر فعاليات المهرجان من 7 إلى 17 سبتمبر الجارى.

فيلم الليلة الافتتاحية هو فيلم الرسوم المتحركة للمخرج هاياو ميازاكي "The Boy and the Heron"، والذي يركز على صبي يفقد والدته خلال الحرب العالمية الثانية ويبدأ رحلة إلى عالم سحري.

ومن بين المشاهير المنتظرين هذا العام شون بن، وويليم دافو، وسبايك لي، وليل ناس إكس، ونيكولاس كيج، ونيكلباك، وباتريشيا أركيت.



مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

ومع ذلك، تظل التوقعات بشأن العروض الأولى والحفلات المليئة بالنجوم منخفضة حيث يواصل أعضاء نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو ونقابة الكتاب الأمريكية توقف العمل الذي يمتد إلى الأحداث الدعائية.

وعلى الرغم من الاضطرابات العمالية، يقول بيلي إن مبيعات التذاكر كانت "قوية كما كانت دائمًا".

وتسعى نقابات الكتاب والممثلين في هوليود إلى الحصول على تعويضات أفضل وحماية وظيفية من عقود العمل المبرمة مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون.

تشمل عناوين الأفلام الدرامية الأخرى لـ Viggo Mortensen "The Dead Don't Hurt" و "Knox Goes Away" لمايكل كيتون ودراما الرعب "Dream Scenario".

وقال بيلي قبل بدء المهرجان: " مبيعات التذاكر التي شهدناها حتى الآن مع الاهتمام بالمهرجان، هي قوية كما كانت دائمًا، نحن مركز عالم السينما، ونحن فخورون بذلك."