شكرا لقرائتكم خبر عن سامي عبد الحليم: أعشق المسرح وأتنفس هواءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان القدير سامي عبد الحليم على تكريمه بالدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح، قائلا، "سعدت جداً بهذا التكريم خاصة أنه من مهرجان مسرح هذا المهرجان العريق الذي نشأ وكبر أمام أعيننا ، ولأن المسرح هو بيتي ، وأكثر ما أسعدني في هذا التكريم هي مظاهرة الحب التي استقبلني بها تلاميذي وأصدقائي ، هذه المظاهرة التي تعتبر تقدير كبير وتتويج لمشوار طويل سرته معهم ، وهي بالنسبة لي أهم من أي جائزة ومن أي تكريم ، وهناك أمر ملفت أيضًا في هذه الدورة من المهرجان أنهم أصبحوا يكرموا الأحياء فأحمد الله علي ذلك ، بالرغم من أنني تمنيت أسماء أخري كانت تكرم وتستحق وأذكر منهم صديقي زين نصار وهو شريكي في المسرح المتجول ".

وحول إختيار اسم الزعيم عادل إمام ليكون اسم الدورة الـ 16 من المهرجان، قال، "من المؤكد أن عادل إمام يستحق هذا ويستحق التكريم ، فعادل إمام مسيرة كبيرة لا يستطيع أحد إنكارها ، ولكنني أعتب عليه لأنه لم يقدر هذا التكريم ولم يرسل أحد من أبنائه كي يتسلم تكريمه ولكن في النهاية نلتمس له العذر"

وأوضح سامي عبد الحليم، "اعتزلت التمثيل ، ولكن المسرح أمر مختلف فانا أتنفس هواء المسرح ، أعشقه بمعني الكلمة ، فلو عرض علي دور يتناسب حالتي الصحية لم أتردد لحظة في تقديمه ، بالرغم من أني أري أن المسرح في حالة تدهور ، ومن أفضل الأدوار التي قدمتها مسرحية المحاكمة ، وحفلات التنكر عن الغناء ، وزمن الطاعون" .

يشار إلى أن الفنان الدكتور سامى عبد الحليم " تخرج فى كلية دار علوم عام ١٩٧١، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام ١٩٨٣ وحصل على الدكتوراه في فنون الاخراج المسرحي من اسبانيا عام ١٩٩٢ ،وشارك بعدد كبير من المسرحيات حوالي ٨٠ مسرحية منهم ٣٥ عرض بالمسرح المتجول، وقام بالمشاركة في مسرحيات " المحاكمة" و "الحارس" و "منمنمات تاريخية" وعرض "شمس الشموسة" للمسرح القومي للطفل، وشارك فى تأسيس وإنشاء وحدة المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلًأ عن أدواره المميزة في الدراما حيث جسد شخصية " بيرم التونسي" في مسلسل أم كلثوم .