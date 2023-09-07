تكريم أحمد عز في "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"

قررت إدارة "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" في دورته المقبلة تكريم الفنان أحمد عز عن مجمل أعماله وإسهاماته في صناعة السينما المصرية وأدواره التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية.

وقدّم أحمد عز في السينما منذ ظهوره في فيلم "مذكرات مراهقة" مع هند صبري العديد من الأعمال التي تركت تأثيراً كبيراً في السينما المصرية وحققت إيرادات ضخمة، حيث تخطت إيرادات آخر فيلمين له حاجز المئة مليون جنيه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما المصرية، ليصبح بذلك هو والفنان كريم عبد العزيز النجمين الوحيدين اللذين حققت أفلاهما إيرادات كسرت حاجز المئة مليون جنيه.

من ناحية أخرى، يستعد أحمد عز للبدء بجلسات التحضير لفيلمه الجديد "فرقة الموت"، الذي يجمعه للمرة الثالثة بالفنانة منة شلبي، وذلك بعد مشاركتهما معاً في فيلمَي "بدل فاقد" الذي عُرض عام 2009، و"الجريمة" الذي عُرض العام الماضي 2022، حيث تعاقدت منة على بطولة الفيلم، والذي تدور أحداثه في إطار صعيدي خلال فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، أي الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

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