مدحت صالح يطرح أحدث أعماله الفنية "حمايا العزيز"

كشف النجم مدحت صالح عن استعداده اليوم لطرح أغنية جديدة بعنوان "حمايا العزيز"، وروج لها من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث نشر بوستر الأغنية، معلقا عليها: "حمايا العزيز هتسمعوها النهارده الساعة 5 على قناتي الرسمية على اليوتيوب وكل منصات الموسيقى، جاهزين؟ بحبكوا".

وكان مدحت صالح كشف مؤخرا عن بدء التحضير للحفل الثاني من مشروع "الأساتذة" الذي قدم حفله الأول نهاية يوليو الماضي، مشيرا أنه من المقرر إقامته على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم 29 سبتمبر الجاري.

ونشر مدحت صالح صورة من التحضيرات برفقة دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليها: "بدأ الترتيب والتحضير لحفل (الأساتذة ٢) وانتظروا الجديد ٢٩ سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.. بحبكوا".

كما أحيى "صالح" مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يحبها جمهوره، وشاركته الحفل الفنانة ريهام عبد الحكيم، كما قدم حفل آخر في افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

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