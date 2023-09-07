شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شماميان: مهرجان القلعة متنوع.. ونسمة محجوب واحدة من أجمل الأصوات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المطربة السورية لينا شماميان، سعادتها بالمشاركة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وما تم تقديمه من تنوع فني، قائلة: "بحب التنوع في مهرجان القلعة وحبيت مشاركتي المختلفة بالتعاون مع فنانين آخرين وفرصة حلوة يكون في فنانين كبار كثر في المهرجان".

وأضافت لينا شماميان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنها غنت على المسرح مع المطربة نسمة محجوب، متابعة: "هي واحدة من أجمل الأصوات المصرية وأنا متابعها وبحب شغلها وصوتها وشغلها مختلف وانبسطت بالتعاون معها واحنا أكاديميين وبنغني في نفس الوقت بشكل قريب من الناس".

وأشارت لينا شماميان، إلى أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك أغاني جديدة وفهمت السوق المصري وكيفية العمل بقوانين العمل في مصر، مفيدة بطرحها قريبا 3 أغاني باللهجة سورية و3 أغاني مصرية.