شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: الريادة المصرية الفنية مهددة ومش عايزين نضحك على أنفسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحن عزيز الشافعى، إن نصيب مصر من بيع الموسيقى على مستوى العالم قليل جدا ولا يُذكر، وهذا يعنى أن هناك فجوة بين ما يحدث فى العالم فى صناعة الموسيقى على مستوى الدول المختلفة وبين الواقع فى مصر.

وتابع الشافعي:" نحن لسنا قوة ناعمة نحافظ على الريادة فقط، ولكن صناع المزيكا والمهتمين بها يسعون للحفاظ على استمرار هذه الريادة، ولكن الريادة مهددة مش عايزين نضحك على نفسنا اكتر من كدة".

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتليفزيونية.

وأشار الشافعى، إلى أن الدول تدعم صناعة المزيكا التى لا تقل أهمية عن أى صناعة أخرى، نظرا لأنها تدر العملة الصعبة، وهذا ما قد يجعلها تتصدر المشهد والريادة تتجه نحوها، لافتا إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن مصر والهند من الأسواق الناشئة فى صناعة المزيكا.

ومن جانبه اقترح أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 100 عام على رحيل الفنان سيد درويش.

وأعلن الموسيقار راجح داوود، عن تنظيم فعاليات ثقافية وحفلات فنية بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على رحيل عبقري الموسيقى فنان الشعب الشيخ "سيد درويش".