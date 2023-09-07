شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: بيان المتحدة عظيم.. ولائحة الأجور المزعومة "فنكوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد الكبير طارق الشناوى على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى صدر اليوم الخميس، عقب اجتماعها مع أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ، للاتفاق على إطار عام لما فيه الخير للصناعة.

وقال الشناوى، إن بيان الشركة المتحدة عظيم وأتمنى نتعلم الدرس ألا نأخذ كلام السوشيال ميديا على أنه حقائق مسلمة وفى النهاية كانت لائحة الأجور المسربة "فنكوش" .

وأضاف فى تصريح لـ"الخليج 365": من الرائع عدم اتخاذ أي قرار إلا بوجود النقابات (المهن التمثيلية والسينمائيين) والشُعب، وهو ما يجعل هؤلاء واحد، فالكل فى نفس القارب من أجل نجاح الدراما المصرية، بالإضافة إلى خروج العاملين بالصناعة وهم سعداء بالنتائج.

وتابع: "كانت هناك بلبلة فى الوسط الفني عالية الصوت ، والكثير من التناقضات ، والآن عندي قدر كبير من التفاؤل، بأن اجتماع اليوم والاجتماعات القادمة سوف تسفر عن نتائج عظيمة للدراما".

واختتم: "لدينا مشكلات فى الصناعة ، ندركها جيدا ، فمن الخطأ أن يأخذ النجم القسط الأوفر من ميزانية العمل الفنى، وهذا خطأ فالعالم كله يعتمد نسبة لضبط الميزانيات، مشددا: "ضبط الإيقاع فى الميزانية الإنتاجية بداية طريق النجاح" .

وكان اجتماع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية قد خلص الاجتماع إلى:

1 – أكد اتحاد المنتجين احترامه لكامل العاملين بالصناعة .

2 – عدم الاعتداد بأى لوائح تم تداولها مؤخرا خاصة، وأنه لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية فى مصر ,

3 – ضرورة وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية فى ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بما يضمن الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى.

4 – استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية وبعض ممثلي الشعب المختلفة بها للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة .

وأكدت الشركة المتحدة فى بيان دعما الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية .