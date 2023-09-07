شكرا لقرائتكم خبر عن "وراء الجبال" للمخرج محمد بن عطية فى عرضه العالمى الأول بمهرجان فينيسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفيلم التونسي الروائي وراء الجبال للمخرج محمد بن عطية صدى واسعًا في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إذ يشارك الفيلم في قسم آفاق، بحضور جميع أفراد طاقم العمل ومن بينهم المخرج محمد بن عطية ومن الأبطال مجد مستورة وسامر بشارات والطفل وليد بوشيوة بالإضافة إلى منتجي الفيلم.

وكان العرض قد رفع شعار كامل العدد، وتفاعل معه الجمهور الذى حيا أبطاله بعد نهاية العرض وطرحوا الأسئلة على طاقم العمل تعبيرًا عن إعجابهم بالفيلم.

يتتبع الفيلم رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل.

وراء الجبال من تأليف وإخراج محمد بن عطية الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين عام 2016 عن فيلمه نحبك هادي، ويشكل وراء الجبال عودة لمثلث برلين الذهبي إذ يتعاون بن عطية مجددًا مع المنتجة لينا بوشوشة والممثل مجد مستورة الحائز على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن دوره في نحبك هادي. ويشارك أيضًا في بطولة الفيلم سامر بشارات ووليد بوشيوة، وسلمى الزغيدي وحلمي الدريدي.

محمد بن عطية مخرج ومؤلف تونسي تخرج في المعهد العالي للدراسات التجارية عام 1998، ثم درس الاتصال السمعي والبصري في جامعة فالنسيان بفرنسا، وفي مسيرته أخرج 5 أفلام قصيرة كان أولها فيلم Romantisme, deux comprimés matin et soir عام 2004، ثم فيلم كيف الآخرين الحاصل على جائزة الحصان الفضي في مهرجان FESPACO عام 2006، ثم فيلم موجة عام 2008، فيلم قانون 76 عام 2011 وآخرها فيلم سلمى عام 2014 الحاصل على عدة جوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة، وكان أول أفلام الروائية الطويلة نحبك هادي هو أول فيلم روائي طويل له الذي شارك وفاز بالجوائز من عشرات المهرجانات الدولية.