شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان يقدم ماستر للتمثيل بمهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن ماستر كلاس للتمثيل يقدمها الفنان السوري جمال سليمان بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلي ٨ أكتوبر المقبل.

حيث اوضح الأمير أباظة رئيس المهرجان، أن الاتفاق علي الماستر كلاس جاء اثناء لقاء جمعه بالفنان جمال سليمان بمنزل المهندس أسامة الشيخ حيث عرض عليه المشاركة في المهرجان بتقديم ماستر كلاس عن ادوات الممثل وهي الفكرة التي حظيت بموافقة الفنان الكبير ولاقت ترحيبا كبيرا ووعد بالمشاركة في فعاليات الدورة القادمة للمهرجان، يذكر ان جمال سليمان شارك في فعاليات الدورة ال ٢٩ للمهرجان وكان حضوره لافتاً.

يذكر أن جمال سليمان ممثل سوري، ولد في مدينة دمشق في عام 1959. حصل على إجازة من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. حصل على درجة الماجيستير في اﻹخراج المسرحي بجامعة ليدز في عام 1988. وبعد عودته إلى سوريا بدأ التمثيل في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها (صلاح الدين الأيوبي، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، التغريبة الفلسطينية). بدأت رحلة جمال سليمان مع العمل في الدراما المصرية منذ أواسط العقد الأول من الألفية الثالثة عندما جسد شخصية مندور أبو الدهب من خلال مسلسل (حدائق الشيطان) في عام 2006، ومنذ ذلك الوقت قام ببطولة العديد من المسلسلات التليفزونية المصرية، من أهمها (قصة حب، الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، نقطة ضعف).

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .