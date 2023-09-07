شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الليثى عن اجتماع اتحاد المنتجين: يسعدنا أن تحتضن المهنة أعضاءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقد الفنية صفاء الليثي باجتماع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باتحاد المنتجين ونقابتي المهن السينمائية والتمثيلية، بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت بين صناع الدراما حول "لائحة الأجور المزعومة".

وقالت صفاء الليثي لـ "اليوم اليوم" إن اجتماعهم لخدمة أعضاء النقابات الفنية شيء رائع لخدمة أعضاء النقابة ومراعاة لمصلحتهم وتحقيق عدالة بين أفرادها، متابعة: "دا شيء يسعدنا كلنا إن المهنة تحتضن أعضائها وتشوف مشاكلهم، ونقدر نحقق مناخ يرجع الصناعة المصرية أفلام ودراما لريادتها اللي كانت موجودة ودا مش هيتحقق من غير ما يكون أعضائها يعبروا عن اللي هم عايزينه".

كما أشارت أنها تتمنى أن تستمر تلك الاجتماعات التشاورية للوصول إلى لوائح يساههم الصناع في كتابتها لمصلحة المهنة والأعضاء، لافتة إلى أنه من الضروري وجود تعاون بين الشعب الفنية المختلفة واتحاد المنتجين، لصالح الصناعة والعاملين بها.

وكانت دعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية لعقد اجتماع تشاورى بين النقابتين واتحاد المنتجين، اليوم الخميس، للاتفاق على إطار عام لما فيه الخير للصناعة.

وخلص الاجتماع إلى الآتى:

1 – أكد اتحاد المنتجين احترامه لكامل العاملين بالصناعة .

2 – عدم الاعتداد بأى لوائح تم تداولها مؤخرا خاصة وأنه لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية فى مصر ,

3 – ضرورة وضه ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية فى ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بما يضمن الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى.

4– استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية وبعض ممثلي الشعب المختلفة بها للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة .

وأكدت الشركة المتحدة فى بيان دعما الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية .