شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يشكر "المتحدة": الشركة ترفع شعار الحفاظ على هوية مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية آخر ما تم التوصل إليه في اجتماع اليوم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باتحاد المنتجين والمهن السينمائية، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمحاولتها الحفاظ على المهنة، مضيفا أن "لائحة الأجور المدسوسة" التي أراد بعض الناس إذاعة بلبلة في الوسط الفني، لا صحة لها إطلاقا.

وتابع أشرف زكى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن اتحاد المنتجين أكد أنه لا يوجد تصنيف للفنانين، وهذا غير وارد، مضيفا أن الشركة المتحدة دعت جميع الأطراف، وأكدوا أننا رافعين شعار الحفاظ على هوية مصر ونحن هوليود الشرق.

وأوضح أنه تم الاتفاق على عدد من البنود، ومنها عدم الإدلاء بأى تصريحات، وكذلك وضع آليات تؤكد أنه لامساس بحقوق الناس ولابد من الحفاظ على المهنة.