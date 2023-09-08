شكرا لقرائتكم خبر عن المونتير عمرو عاكف: اجتماع المتحدة مع صناع الدراما احتواء للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المونتير عمرو عاكف لـ"الخليج 365" إن اجتماع الشركة المتحدة اليوم مع صناع الدراما يعد احتواء للجميع، ويساهم فى تفتيت أى خلافات بين أفراد المهنة، مشيرا إلى أنه يتمنى من الله أن تعود الأمور لنصابها فى القريب العاجل.

واجتمعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية، لعقد اجتماع تشاورى بين النقابتين واتحاد المنتجين، اليوم الخميس، للاتفاق على إطار عام لما فيه الخير للصناعة.

وخلص الاجتماع إلى الآتى:

1– أكد اتحاد المنتجين احترامه لكامل العاملين بالصناعة.

2– عدم الاعتداد بأى لوائح تم تداولها مؤخرا، خاصة أنه لم تصدر عن أى جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية فى مصر.

3– ضرورة وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية فى ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، بما يضمن الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى.

4– استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية وبعض ممثلى الشعب المختلفة بها للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة.

وأكدت الشركة المتحدة فى بيان دعمها الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.