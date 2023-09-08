شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت: كنت أول الحاضرين إلى مهرجان القلعة خلال أول دورة له عام 1989 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار عمر خيرت، إنه حريص كل عام أن يتواجد بمهرجان القلعة، متابعا :"عندما نظم مهرجان القلعة منذ أكثر من 31 سنة كنت أول واحد في مهرجان القلعة وكان هذا عام 1989".

وأضاف الموسيقار عمر خيرت، خلال لقائه بقناة الحياة، أن مهرجان القلعة مهرجان جميل ويجمع جمع كبير من الناس وله فائدة كبيرة لمصر بالقوة الناعمة التي لديها.

وأوضح الموسيقار عمر خيرت، أن القوة الناعمة المصرية هى قوة الثقافة والفن التي لها تأثير كبير على الإنسان والعالم أجمع لذلك أحب مهرجان القلعة لأنه يجمع كل الناس.