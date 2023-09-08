أحدث ظهور لأحمد عز برفقه كلبه الصغير؛ هل تغير شكله بعمر الـ53؟ – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 12:50 صباحاً - تصدر اسم الفنان أحمد عز ترند مواقع البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب انتشار فيديو له يظهر من خلاله بصحبة كلبه الصغير.

ظهور جديد لأحمد عز

ظهر أحمد عز في الفيديو وهو داخل إحدي صالات الرياضة وهو يرتدي ملابس رياضية، فارتدي تيشرت من اللون البرتقالي ونسق معه شورت من اللون اللبني.

تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو ونال إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول ظهوره.

تكريم أحمد عز

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن مؤخرا عن منح الفنان أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ45، المقرر إقامتها في الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل.

أعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن رأيه في قرار التكريم في بيان قائلا “الفنان أحمد عز سيحصل على جائزة فاتن حمامة، فهو فنان مميز قدم العديد من الأعمال الجيدة، ويهمنا في مهرجان القاهرة تشجيع الفنانين الذين قدموا الكثير للسينما المصرية، ونحن سعداء بتكريمه ونتمنى له النجاح والتوفيق فيما هو قادم”.

أوضح أحمد عز عن رأيه في التكريم قائلا “عندما تحدث معي الفنان حسين فهمي حول اختياري للتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي سعدت كثيرًا، فهو فنان كبير أحب ما قدمه للفن، وهو قدوة لي، وشرفت بتكريمي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العريق في وجود الفنان الكبير حسين فهمي”.

تابع خبر التكريم في حد ذاته رسالة حدثت في الوقت المناسب لتشجعني على القادم، فأنا أرى أنني لم أقدم كل شيء بعد، وعلاقتي بمهرجان القاهرة بدأت منذ بداياتي فهو فرصة لمقابلة صناع السينما وحدث هام جدًا يعطي قيمة للفنان وكذلك صناعة السينما، وأتمنى أن يكون تكريمي بداية لتقديم كل ما هو أفضل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عز فيلم كيرة والجن، وشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم مثل كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، سوسن بدر، أحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد، علي قاسم، سيد رجب، درة، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، وعارفة عبد الرسول.

تدور قصة فيلم كيرة والجين حول حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

الخليج 365

الخليج 365

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