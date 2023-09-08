شكرا لقرائتكم خبر عن عطيل.. عرض جورجي يناقش فكرة الغيرة البشرية ضمن عروض "التجريبى" والان مع تفاصيل الخبر
فى مأساة شكسبير الشهيرة تضع ياجو المتواطئ في مواجهة صديقه الواثق عطيل، وتنسج تعليقًا قويًا على الغيرة والخيانة والعنصرية التي لا يزال يتردد صداها حتى اليوم، لكن في هذا العرض الجورجي يحاول صناعه تقديم هذا المفهوم ولكن بشكل عصري، وبأدوات عصرية.
فى عرض "عطيل" يدرك الممثلون في هذا الأداء الإمكانات الدرامية للدمى والأشياء. إنهم ينشرونها ليس فقط لاستبدال المسرحيين البشريين بممثلين مصغرين. بدلاً من ذلك، قاموا بإلقاء الدمى في الأدوار للكشف عن الركائز المجازية لمسرحيات شكسبير. تلقي الدمى ضوءًا جديدًا على الشخصيات والمواقف الدرامية. إنها حقيقة معروفة أن كل شيء عادل في الحرب من أجل القوة والحب - والتاريخ يتكشف حول كيف أن الرجل الماكر جاجو بالحيل والأكاذيب قذرة يشوه رأس سيد الحرب الساذج والمحب عطيل - فقط ليكتسب القوة بنفسه. نسخة جديدة من دراما شكسبير حول الغيرة البشرية - العرض للعائلة بأكملها!.
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