شكرا لقرائتكم خبر عن 105 ملايين دولار لفيلم Blue Beetle منذ 18 أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأبطال الخارقين الجديد Blue Beetle، إلى 105 مليونًا و 203 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 18 أغسطس الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

ونقسمت إيرادات العمل بين 59 مليونًا و303 ألف دولار في دورالعرض الأمريكية، و54 مليونًا و900 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Blue Beetle بعد اختيار جعران فضائي لخريج جامعي يدعى خايمي رييس ليكون مضيفه، ويمنح المراهق بذلة من الدروع قادرة على امتلاك قوى غير عادية وغير متوقعة، ويغير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق المعروف باسم الخنفساء الزرقاء، أوBlue Beetle، العمل مستوحى من احدى شخصيات شركة DC.

ويقوم ببطولة فيلم Blue Beetle الجديد كل من شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيكي جي، داميان الكازار، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بيليسا اسكوبيدو، إلبيديا كاريو، سوزان ساراندون، هارفي جيلين، راؤول ماكس تروجيلو.