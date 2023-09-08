شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب وحمدى المرغنى ومحمد جمعة فى افتتاح عرض "فوتوغرافيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين علي حضور افتتاح مسرحية " فوتوغرافيا " نتاج الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل الشامل علي مسرح طيبة، وهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنانة فوزية محمد، والفنان يوسف اسماعيل ، والفنان محمد مرزبان ، والفنان احمد جمال سعيد ، والفنان حسين نصار ، والفنان حمدي المرغني ، والفنانة اسراء عبد الفتاح، والفنان محمد عز ، والفنان محمد جمعة .

وكان قد أعلن القائمين علي الورشة بإطلاق اسم سميحة أيوب علي الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل ، وعبرت الفنانة القديرة سميحة أيوب عن سعادتها بإطلاق اسمها على الدفعة التي تشهد تخرج 45 ممثلا وممثلة جددا من خلال عرض مسرحي جديد يكتب شهادة ميلادهم على خشبة المسرح المصري، وثمنت سميحة أيوب اختيار الأجيال الجديدة من شباب المسرح المصري لها ولدورها في حركة المسرح المصري عبر سنوات طويلة، مؤكدة دعمها المستمر لشباب المسرح، وحرصها على متابعة عروضهم وأعمالهم الجديدة.

عرض "فوتوغرافيا " تأليف سامح عثمان، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفي حامد، إكسسورات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود، إنتاج عبد الرحمن تمام وأحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.