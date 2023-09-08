شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر المخرج الراحل جلال الشرقاوي على الفنان سامي عبد الحليم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامي عبد الحليم إن جلال الشرقاوي له تأثير كبير عليه ، مضيفا، " فقد أثر علي وأنا طالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية كما أثر علي كمخرج فأول مسرحية قدمتها بالمسرح الخاص كانت "الجوكر" وكنت حينها طالب بالمعهد العالى للفنون المسرحية ، وكان الفنان محمد صبحي معيد بالمعهد ورشحني للمشاركة معه في المسرحية واستمرت لمدة عامين، وعندما كان جلال الشرقاوي يقوم بالتدريس لنا ونحن طلاب بالمعهد ، طلب منا أن نحفظ مسرحية "أديب " كاملة "من الجلدة للجلدة " وطلب منا أن نقوم بكل الأدوار في المسرحية ،وكان له هدف من ذلك فتأثيره كأستاذ لا يشق له غبار" .

وأكمل سامي عبد الحليم، "تخرجت فى كلية دار العلوم عام 71 ، وكنا نمثل في فريق الجامعة ،وفريق الكلية وكان معايا زميلي محمد متولي وزميلتي يسرية المغربي وكنا نتقابل طيلة الوقت ، وفي فترة الجامعة كان يقوم بالإخراج لنا سعد أردش ونجيب سرور ، فتأثرنا بهم تأثير كبير وكنا نريد أن نصبح مثلهم فما كان علينا إلا أننا إلتحقنا بالمعهد العالي للفنون المسرحية عقب تخرجنا من دار العلوم فورا"ً .

يشار إلى أن الفنان الدكتور سامى عبد الحليم " تخرج فى كلية دار علوم عام ١٩٧١، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام ١٩٨٣ وحصل على الدكتوراه في فنون الاخراج المسرحي من اسبانيا عام ١٩٩٢ ،وشارك بعدد كبير من المسرحيات حوالي ٨٠ مسرحية منهم ٣٥ عرض بالمسرح المتجول، وقام بالمشاركة في مسرحيات " المحاكمة" و "الحارس" و "منمنمات تاريخية" وعرض "شمس الشموسة" للمسرح القومي للطفل، وشارك فى تأسيس وإنشاء وحدة المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلًأ عن أدواره المميزة في الدراما حيث جسد شخصية " بيرم التونسي" في مسلسل أم كلثوم .