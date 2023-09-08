تحوّل غريب وغير متوقع بـ قضية ريم طارق وحسن شاكوش.. لن تصدق ماذا حدث وقلب الموازين!!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 05:44 صباحاً - لا تزال قضية طلاق حسن شاكوش وريم طارق تحتل مواقع التواصل الاجتماعى وبعد كل ذلك الجدل أعلنت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية.

ريم طارق: “حسن راجل محترم وحصل سوء تفاهم”

وقالت ريم طارق خلال فيديو حصري لقناة “هي” عبر برنامج “دعوة فرح”، الذي تقدمه الإعلامية فرح شعبان على شاشة قناة “هي”: الحمدلله أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمدلله اني طلعت شخص كويس، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم”.

وأضافت: “كل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله او من اهلي او مامته ف حقهم على راسي وكل شئ قسمة ونصيب”.

تصريحات ريم طارق المسيئة لطليقها

وكانت طليقة حسن شاكوش ريم طارق، كشفت أنها تعرضت للخيانة وكان هذا سببا من أسباب طلبها الانفصال.

وخلال لقائها مع برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة قالت ريم طارق: “كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية تالت حرف من اسمها ر راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. وبينهم علاقة”.

وأضافت ريم طارق، “: قعدت 30 يوم في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها كانوا مع بعض وقعدت تضحك.. حلال عليها”.

حسن شاكوش وبلاغه للنائب العام ضد ريم طارق

ومن الجدير بالذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد ريم طارق طليقته، بعد التصريحات التي أطقلتها مؤخرًا ضده بأحد البرامج التلفزيونية واتهامه بالخيانة.

واتهم البلاغ ريم طارق، بالتعدي بالسب والقذف بعبارات خادشة للحياء في أحد البرامج التلفزيونية واتهامه بأفعال غير أخلاقية وغير مشروعة وارتكاب الرذيلة في نهار شهر رمضان المبارك مع ممثلة مشهورة.

وأضاف البلاغ، أن طليقة حسن شاكوش، ظهرت في أحد البرامج التليفزيونية، بتاريخ 17-7-2023، وقامت بسبه وقذفه باتهامات غير أخلاقية واتهامه بفعل الرذيلة في نهار رمضان واتهامه بعلاقة غير مشروعة مع ممثلة مشهورة بالكذب والافتراءات غير حقيقة.

وأشار البلاغ أن المشكوه قامت باتهامه بقبض تبرعات من منصة التيك توك، وأخذها لحسابه الخاص وسبه وقذفه والتشهير به وبعائلته وهو طعن في العرض والشرف، ويوجد مقطع فيديو بهذه الإساءات مما تسبب له بأضرار نفسية ومعنوية ومادية لقيامها بالتشهير به، وتشويه سمعته على مرئ ومسمع الجميع، ولو أوجبت تلك الأفعال تسبب احتقاره، وتلك الأفعال تقع تحت يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 308 مكرر من قانون العقوبات.

أول تعليق لشاكوش على اتهامه بالخيانة

ونشر “شاكوش” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة الفنانة حورية فرغلي معلقًا عليها بقوله: ”جمهوري الغالي كل معاني الشكر ليكم ولكل شخص متفهم الموقف وشاركني البوست أنا شفت معظم التعليقات ومحترم كل شخص وكل كلمة حتى لو هي عكسية، الحقيقة دائما عند ربنا وسكوتي وعدم ردي شيء مريحني أكثر من الكلام”.

وأضاف: “لكن في شيء يخص فنانة جميلة كلنا بنحبها وبنحترمها وحقيقي أنا لا أعلم صحة الكلام اللي بيتقال ولكن أنا من خلال صفحاتي الرسمية بحب أقول إن الفنانة حرية فرغلي لا يمسني بيها أي شيء غير إنها زميلة وصديقة عمل ومش فاهم سبب وجود سيرتها في الموضوع إيه من خلال البرامج”.

وتابع: ”أنا دلوقتى كلامي للإعلام أرجوكم بلاش تشاركوا الناس كلام غلط كفاية كلام في تفاصيل وحياة شخصية اللي ظاهر للناس يخص الناس أنا دلوقتي بمتنع عن أي كلام في حاجة تخص حياتي الشخصية أرجوا أرجوا احترام رغبتي مع احترامي لكل الصحافة المصرية ولكن الأخبار غير الحقيقية دي بتضعف موقفكم في يوم من الأيام لما الحقيقة تبان كل الاحترام والتقدير ليكي يا فنانة يا كبيرة وبعتذرلك مرة أخرى عن أي شيء اتحطيتي فيه”.

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