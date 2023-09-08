في ذكرى ميلادها.. قصة غريبة لا تُصدّق حدثت لملكة الأناقة رجاء الجداوي يوم زفافها!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 05:44 صباحاً - لم تكن شكلا ومظهرًا وأناقة فحسب بل أنها كانت أخلاقا وسلوكًا، هى عارضة مصر الأولى “رجاء الجداوي” التى وافق أمــس 7/سبتمبر ذكري ميلادها. وبجوار التمثيل احترفت النجمــة الراحلة رجاء الجداوى عروض الأزياء فكانت الأشهر والأبرز وكانت العروض هى البوابة التى دخلت منها عالم السينما وهى فى سن 16 سنة.

رجاء الجداوي

كانت البداية الاولى لرجاء عام 1958 حين حضرت مع والدتها حفل بحديقة الأندلس وكان عمرها 15 سنة وكان الحفل مقام لإختيار فتاة لتفوز بلقب ” سمراء القاهرة ” ولم يجدوا الفتاة المناسبة ، فبدأوا فى البحث بين الحضور ووقع الاختيار على رجاء واختيرت ملكة جمال القطن المصرى.

رجاء الجداوي بفستان الزفاف في أحد عروض الازياء

وتعلق الفنانة الراحلة على هذا الاختيار فى صحيفة الشرق الأوسط فتقول: أعجبت لجنة التحكيم بلباقتى واختارونى ملكة جمال القطن، وكان حاضرًا خلال الحفل المخرج هنرى بركات، فاختارنى لـ فيلم دعاء الكروان مع فاتن حمامة، وفى نفس الليلة ونفس الحفل اختارنى مصمم الأزياء الفرنسى الشهير بيير كاردان لأعمل معه عارضة أزياء، وبالفعل سافرت إلى فرنسا وعملت معه 7 أشهر عارضة أزياء.

لم تلبس فستان زفاف

مثلت مصر فى عروض أزياء متعددة تروج للقطن المصرى فى الهند عام 1961 وفى إسبانيا عام 1969 م لتكون عارضة مصر الاولى واشتهرت بتقديم عروض لفساتين الزفاف إلا أنها لم تلبس فستان الزفاف فى زواجها واكتفت ببلوزة برتقالى وجيبة اقترضتها من الفنــانـــة سهير البابلي، إلا أنها صممت بعد ذلك على صنع فستان زفاف ابنتها بيديها عند زواجها.

ذكرى ميلاد رجاء الجداوي

وتزامنًا مع ذكرى ميلادها أمس، زارت الإعلامية سهير جودة، منزل الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، واستعرضت بعض مقتنياتها.

والتقت سهير جودة مع ابنة الراحلة أميرة رجاء الجداوي، من داخل غرفة نومها، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“، وكشفت الثانية عن ذكرياتها مع والدتها، حيث تحتفظ بكل ممتلكاتها في غرفتها دون تغيير بعد وفاتها.

وأوضحت أميرة أن والدتها كانت تضع ورقة أمام مرآة غرفتها، مدون عليها إحدى آيات القرآن الكريم، “إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد”، حيث كانت تكتبها الفنانة رجاء الجداوي عندما تكون مسافرة، وعندما نزلت من المنزل وهي متجهة إلى العزل بسبب إصابتها بفيروس كورونا، قامت بكتابة تلك الآية.

واستعرضت أميرة كل مقتنيات والدتها رجاء الجداوي خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكان من ضمن مقتنيات الراحلة رجاء الجداوي، الذي مازالت ابنتها أميرة محتفظة بها بغرفة نومها مثل كرسي الصلاة ودولاب ملابسها، والأزياء التي لم ترتديها في حياتها.

يُذكر أن هذه هي الذكرى الـ87 لميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، التي رحلت عن عالــمنا العام الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

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