شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان التونسي الأسعد المحواشي بعد تعرضه لجلطة بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونعى عدد من الفنانين المصرين الفنان التونسي ومنهم الكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم التي قالت "وداعا الاسعد المحواشي الفنان التونسي الرائع وأحد علامات فن العرائس فى تونس ومن أطيب البشر وأجملهم ، خالص التعازي لأسرته وتلاميذه وربنا يهون عليكم الوجع ، خالص التعازي لفنانى تونس ولفريق عرض ما يراوش... خالص التعازي لفوزي تعازى بحجم صداقتكم الكبيرة وصدمة الرحيل خالص التعازى لفنانى العرائس فى العالم، موجعة جدا رحيلك يا سي الاسعد واتمنى الصبر للجميع".

عرض " مايراوش" من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس بتونس، ونص دراماتورجيا وإخراج محمد منير العرقي، بطولة هيثم، ونانسي، فاطمة الزهراء المرواني، أسامة الماكني، هناء الوسلاتي، أسامة الحنايني، ضياء المنصوري، إيهاب بن رمضان.