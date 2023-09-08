شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيق بليغ حمدى: الموسيقار الراحل متواجد طوال الوقت بألحانه الخالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر حمدى، ابن شقيق الموسيقار الراحل بليغ حمدى الذى تحل ذكرى وفاته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر، أنه ليس هناك طقوش معينة تقوم بها العائلة احياءً لذكرى الموسيقار الكبير الراحل موضحاً لـ"الخليج 365" أن لو هناك حفلات على مسارح الأوبرا احياء لذكرى بليغ حمدى يحرص هو والعائلة على حضورها.

وأشار تامر حمدى، إلى أنه يرى بليغ حمدى متواجد طوال الوقت وليس في ذكراه فقط، فذكرى وفاة بليغ يصحبها مباشرة ذكرى نصر أكتوبر ويكون متواجد فيها بألحانه الوطنية الخالدة، وبعد ذلك تأتى ذكرى ميلاده في اليوم التالى لذكرى نصر أكتوبر، مضيفاً حتى في شهر رمضان فألحان بليغ موجودة وحاضرة مشدداً على أنه يشعر بوجود بليغ طوال السنة لاسيما بوجود أغانى عبد الحليم وأم كلثوم وغيرها من أغانى نجوم الزمن الجميل.

يشار أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه).

بعدها تعاون بليغ مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى .