شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيقة بليغ حمدى يكشف الجانب الإنسانى بحياته: كان بارا بأمه ووفاتها هدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامه فهمى ابن شقيقة الملحن الراحل بليغ حمدى على أن الراحل كان يمتلك قلب حنون للغاية على كل أفراد أسرته، وكان يراعى أدق التفاصيل في حياتهم، قائلاً خلال تصريحات لموقع الخليج 365 : "عشت معه لفترة بمنزله بمنطقة الزمالك، تاركاً أسرتي في مصر الجديدة بسبب قرب منزله من جامعة القاهرة الذى كنت أدرس بها".

وأضاف : كان بار بأمه للغاية، وبصورة كبيرة ظاهرة للجميع، كما كان حريص على ألا يتأخر عن الغداء بصحبة العائلة يوم الجمعة من كل أسبوع، مهما كانت مشاغله، وكان يهتم بكل أشقاءه، وعطوف جداً عليهم".

واستكمل أسامه فهمى ابن شقيقة بليغ حمدى بقوله : "تأثر للغاية حينما توفيت والدته، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة له، هدته بمعنى أصح، ولم يتعافى من هذا الأمر بسهولة لارتباطه الشديد بها ومحبته الكبيرة لأن يكون بقربها، وبالتالي صار في غاية الحزن بعد وفاتها".

ويعد الملحن الكبير بليغ حمدى من أهم الملحنين، ممن ساهمت ألحانه الهامة الذى لحنها طيلة مسيرة فى إثراء الموسيقى العربية، بفضل موهبته الكبيرة وألحانه الخالدة إلى الآن رغم رحيله قبل 30 عاما في 1993، فاحتل بها مكانة كبيرة لدي محبيه وجمهور الموسيقى والغناء بصورة عامة ممن لا يزالوا يتأثروا بألحانه وموهبته الكبيرة.