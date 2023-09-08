شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيري ضخم بحفل رامي صبري في شبين الكوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم رامى صبرى واحدة من أقوى حفلاته في شبين الكوم أغلقت بسببها الشوارع، ورفعت شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره منها أهد الدنيا وغريب الحب ويمكن خير وملك الفرفشة وغيرها .



حضور جماهيري ضخم بحفل رامي صبري في شبين الكوم حضور جماهيري ضخم بحفل رامي صبري في شبين الكوم







حضور جماهيري ضخم بحفل رامي صبري في شبين الكوم حضور جماهيري ضخم بحفل رامي صبري في شبين الكوم



رامي صبري في شبين الكوم رامي صبري في شبين الكوم



حضور جماهيري ضخم بحفل رامي صبري في شبين الكوم حضور جماهيري ضخم بحفل رامي صبري في شبين الكوم



رامي صبري في حفل بشبين الكوم رامي صبري في حفل بشبين الكوم



حفل رامي صبري في شبين الكوم حفل رامي صبري في شبين الكوم



حضور جماهيري ضخم بحفل رامي صبري في شبين الكوم حضور جماهيري ضخم بحفل رامي صبري في شبين الكوم



حفل رامي صبري في شبين الكوم حفل رامي صبري في شبين الكوم



رامي صبري في حفل بشبين الكوم رامي صبري في حفل بشبين الكوم

وطرح مؤخرًا النجم رامى صبرى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.

ومؤخرًا طرح النجم رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير" .وطرح النجم رامي صبري أيضا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية .