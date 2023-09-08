الفنانة منة شلبي تعيش حالة من النشاط الفني

تعيش الفنانة منة شلبي حالياً حالة من النشاط الفني، إذ بعد تعاقدها على فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز، تعاقدت على مسلسل "أنا القاتل" مع النجم محمد رمضان.

وعلم أن منة شلبي تعاقدت على فيلم جديد بعنوان "قاعة الأوركيد" ويشاركها في بطولته الفنان أحمد داود.

و"قاعة الأوركيد" هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

وكانت "لها" قد كشفت عن انضمام منة شلبي الى فريق عمل فيلم "فرقة الموت"، والذي يقوم ببطولته أحمد عز، حيث من المقرر البدء في تصويره خلال أيلول (سبتمبر) الحالي، استعداداً لعرضه في موسم نصف العام الدراسي، وهو من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني، ويُعد استكمالاً للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما، حيث إنه التعاون الرابع بينهما بعد أن قدّما معاً أفلام: "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"بدل فاقد" للمخرج أحمد علاء، و"حلم عزيز" الذي ظهرت فيه منة كضيفة شرف.

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