شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة على أحدث صيحات الموضة بصحبة نجله خالد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك خالد نجل النجم اللبنانى راغب علامة فيديو طريف بصحبة والده من خلال ظهوره معه بعدة حفلات وظهر راغب علامة فى عمر متقارب من ابنه، كما لفت راغب علامة الأنظار بظهوره بأحدث صيحات الموضة التى تميز بها على المسرح فى حفلاته.

ويعيش النجم اللبنانى راغب علامة انتعاشة فنية حيث، تألق فى جولته الغنائية بأمريكا خلال حفلين أقيما فى واشنطن والثانى فى ديترويت، ومن المقرر ان يستكملها بحفل الليلة فى ميامى، ويختتم جولته فى نيويوك يوم 16 ديسمبر.

وتألق النجم راغب علامة خلال حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، منها "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وأنا اسمي حبيبك وافتكرك وأنت ناسيني وطب ليه كدة"، ورفع شعار كامل العدد.

ووجه النجم راغب علامة التحية للشاعر هانى عبد الكريم خلال حفله بمهرجان العلمين، وقال: "هاني كتبلي أغنية صعب تغيب عن عيني من أجمل اغاني حياتي، وارتدي راغب خلال الحفل نضارة ولوك جديد".

وقال النجم راغب علامة خلال صعوده على المسرح بمهرجان العلمين، إنه يشكر الشركة المتحدة على مجهودها في المهرجان، ويسعدني أن أكون وسط جمهوري وهنغني كل حاجة جديدة وقديمة.