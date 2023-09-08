الفنانة المصرية ياسمين صبري تحذف صورتها بعد إثارة الجدل

القاهرة - الخليج 365
نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري يوم أمس صورة جديدة لها، تظهرها وهي تستعرض لياقتها البدنية، لكن بوضعية أبرزت منطقة من جسمها.
وانهالت التعليقات السلبية على ياسمين، سواء التعليقات الساخرة أو المنتقدة لهذه الصورة.
فسرعان ما قامت ياسمين بحذف الصورة عن صفحاتها.
وكان قد عرض لصبري في دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.
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