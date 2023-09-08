هاني شاكر يتصدر التريند بعد تصريح صادم عن نقابة المهن الموسيقية

تصدر الفنان هاني شاكر، تريند جوجل ومحركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحات مثيرة بعدما حل ضيفًا في برنامج صدى الملاعب، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا، ويعرض على شبكة قناة أم بي سي.

تصريحات مثيرة يتصدر بها هاني شاكر التريند

تصريحات الفنان هاني شاكر، التي تصدر عقبها التريند:

من الأشياء اللي ندمت عليها وأتمنى إني ألغيها من حياتي هي تجربة نقابة المهن الموسيقية.

بشوف اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلق.

أنا بحب الناس وبحترمهم جدا وبسيط معاهم جدا، الصغير قبل الكبير.

بمرور الوقت بتاخد عنك فكرة إنك بتحب الناس ودي حقيقة مش بمثل.

دايمًا من وقت للتاني بجدد من دمي الفني.

لا أهتم بالانجراف نحو مغريات التريند.

مش حقيقة انك تشتري نجاحك بالفلوس بحسها زائفة.

أحيا الفنان هاني شاكر، حفل مهرجان القلعة 2023، مُعربًا عن سعادته حين يلتقي الجمهور والأسر المصرية والعربية في القلعة والمهرجانات المختلفة ويتناقشون معه.

وقال هاني شاكر: "أشعر بالفرحة والحب حين التقي بجمهور مهرجان القلعة الذي ربما لم تتح له الفرصة للتواجد في حفلات دار الأوبرا المصرية، ودائما ما تكون الحفلات كاملة العدد وهذا دليل على وجود الفن داخل الإنسان المصري وأنه محب وذواق بشكل كبير".

وأضاف: "الجمهور بيشيل الفنانين من على الأرض شيل".

وطرح هاني شاكر أغنية مروق من كلمات وألحان مصطفى شكري، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، ميكس وماستر أسامة الهندي، واستخدم فيها خاصية الذكاء الاصطناعي.

أعمال هاني شاكر الدرامية

أعلن الفنان هاني شاكر استعداده لخوض تجربة درامية جديدة خلال الفترة القادمة، مُشيرًا إلى أن دوره سوف يكون دور رجل أعمال وليس مطربًا.

وكان آخر أعمال هاني شاكر الدرامية عيون لا ترى الحب عام 1983، والذي شاركه في بطولته شيرين ومحمود القلعاوي ونبيل بدر وسلوى محمود.

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