شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نوح ورانيا يحيي ضيفتا صالون "كلام فى السينما" لأشرف فايق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة سحر نوح ود. رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني ضيفتا شرف في صالون " كلام ف السينما " للمخرج أشرف فايق، والذي يناقش موضوع " الموسيقي التصورية ومدي تأثيرها في الأفلام السينمائية " وذلك يوم 14 سبتمبر بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا، في الساعة السابعة مساءا، ويقدم أيضا الصالون يوم 21 سبتمبر بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د.إيناس دياب .

خلال الصالون سوف تتحدث الفنانة والمطربة سحر نوح عن مدي تأثير الموسيقي علي المشهد السينمائي خاصة أن والدها كان من أعظم صناع الموسيقي بشكل عام وفي السينما بشكل خاص ، كما تتحدث د. رانيا يحيي عن نفس الموضوع بحكم كونها موسيقية وعازفة علي آلة الفلوت، وأيضا لكونها عميد المعهد العالي للنقد الفني .



كلام ف السيما

وأكد المخرج أشرف فايق لـ"الخليج 365" أن الصالون يتخلله عرض أجزاء من الأفلام المصرية التي كانت الموسيقية التصويرية عنصرًا مهمًا ومؤثرًا لدى المشاهد، كما سيطرق الحديث لأهم صناع الموسيقى التصويرية في السينما المصرية، ووجه فائق الشكر لرئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش، وشكر خاص للسيدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على الدعم المتواصل للسينما والسينمائيين.

جدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية أو الساوند تراك هي المعادل المسموع للمشهد السينمائي أو المسرحي أو التليفزيوني أو الإذاعي، وهي من العناصر الأساسية في صناعة الفيلم السينمائي أو المسرحية، وقد سبقت الموسيقى التصويرية على الحوار في الأفلام الصامتة في فجر صناعة السينما العالمية والتي أبرزها هي أفلام شارلي شابلن فنظراً لعدم توافر تقنية الصوت في ذلك الوقت، كان يتم التعبير عن المشاهد من خلال عرض الفيلم الصامت على الشاشة ويقوم الموسيقي أو عازف البيانو بعزف المقطوعات التي تناسب المشاهد المختلفة.