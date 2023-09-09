شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر هاني عبد الكريم يكشف كواليس تعاونه مع وردة في أغنية "اللي ضاع من عمري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر هاني عبد الكريم كواليس تعاونه مع الفنانة الكبيرة ورد خلال أغنية "اللي ضاع من عمري"، مشيرا إلى أنه كان من أحلامه الكبيرة العمل معها.

وقال هاني عبد الكريم خلال ندوته باليوم السابع تفاصيل هذا التعاون، موضحا أنه كان يتعاون مع الملحن وليد سعد في أغنية بعنوان "شكرا"، ولكن نشب خلاف فني بينهما، فترك العمل معه وأخذ الكلمات الخاصة بالأغنية ليلحنها خالد عز.

وتابع: "وردة حلم لأي حد يشتغل معاها، فجأة لقيت خالد عز بيقولي الست وردة خدت الأغنية، ودا كان حلم بالنسبالي، وكان فرحتي بالدنيا، ولكن اتفاجأت بمكالمة هاتفية من لبنان تخبره أن وليد سعد أعطى الأغنية لجورج وسوف، مما زاد حيرتي".

كما ذكر أنه بعد ذلك الموقف ذهب إلى وردة برفقة صابر الرباعي، ليجدها سيدة سمحة للغاية، وطلب منها الانتظار حتى يكتب لها أغنية أخرى على لحن خالد عز، وبالفعل أعجبت بالأغنية، وصورتها فيديو كليب وكانت "اللي ضاع من عمري" هي أغنية الألبوم الخاص بها.

وكان الخليج 365 كرم النجم الكبير وليد توفيق والشاعر هانى عبد الكريم، في ندوة فنية تحدث فيها توفيق عن تكريمه داخل المؤسسة، وتكريمه أمس من نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، كما تطرق الحديث عن مشاركته الأخيرة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 31، وتعاونه مع الشاعر هانى عبد الكريم في أغانى خلال الفترة المقبلة.