شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما: سعيد بالمشاركة في مهرجان القلعة وتجربة مهمة فى مشواري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموسيقار هشام خرما في تصريحات لـ الخليج 365 عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء حيث شارك للمرة الثانية هذا العام .

وأضاف جمهور القلعة مختلف عن اى جمهور آخر، والحمد لله الحفلة حققت نجاح كبير وجائنى اشادات كبيرة عليها .

وقال في تصريحاته فرصة حلوة أرى جمهور كبير في مكان يحمل تاريخ عظيم، وقدمت خلال الحفلة لجمهورى نوعية مزيكا مختلفة ومتنوعة مابين الهادى واليقاع السريع والغربى .

وأشار هذه المشاركة تعد الثانية لى في مهرجان القلعة الذى يضم مجموعة كبيرة من المطربين في مصر والوطن العربى، وأفتخر بالغناء في هذا المهرجان العظيم .

وقال هشام شاركت مؤخرا في المهرجان الصيفى في الأوبرا والإسكندرية والحمد لله استمتعت بكم الجمهور الذى تواجد وحرص على حضور الحفل، وأشعر أنه متعظش للموسيقى وعاوزين يسمعوا حاجو جديدة، مشيرا أن فكرة إذاعة الحفلة على قناة الحياة حدث كبير ويعطى فرصة لمشاهدة الحفل عدد كبير من أنحاء مصر والوطن العربى .

فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 شملت عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.