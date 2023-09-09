شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جيسيكا تشاستين أثناء وصولها الفندق للمشاركة فى مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين في إيطاليا الممثلة جيسيكا تشاستين، وهى تستمتع بالأجواء هناك على هامش التواجد ضمن فعاليات مهرجان فينسيا، في دورته الـ80، أثناء وصولها إلى رصيف فندق Excelsior.



تشاستين

وكانت النجمة العالمية جيسيكا تشاستين تم وضعها في مقارنة بزميلتها النجمة جنيفر لورانس، بعد أن تعثرت في فستانها وسقطت على السلم أثناء صعودها على المسرح لتسلم جائزة SAG لأفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير.



تشاستين

فبعد تعثرها السيئ على الدرج ، تلقت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا بعض المساعدة من الممثل الأيرلندي بول ميسكال ورجل في الصف الأمامي، الذي هرع أيضًا لمساعدتها، وعلى الفور سارع مستخدمو تويتر للتعليق على التشابه بين سقوطها جيسيكا ولورانس في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2013.

بمجرد أن عادت جيسيكا على قدميها ، عافرت الفائزة بجائزة الأوسكار بسرعة واستمرت في إلقاء خطاب ملهم ، تكريما للراحل فيليب سيمور هوفمان.