شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تحيي حفلا غنائيا في الأوبرا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية غداً الأحد، حيث تفتتح فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية موسمها الفنى الجديد بحفل يقام تحت عنوان انغام خالدة ويقودة المايسترو أحمد عامر.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخالدة لكبار نجوم زمن الفن الجميل يؤديها المطربون محمد حسن ، صابرين النجيلى وأحمد عبد الكريم.

وكانت قد قالت ريهام عبد الحكيم، خلال برنامج أنغامى، المذاع على قناة دي إم سى أثناء إستضافتها : والدتى سمعتنى وأنا أغني وفوجئت بى في حفلة مدرسة والمدرسة تدعوها لحضور الحفلة وسماع صوتى ولم تكن تعرف أنى أقدم حفل المدرسة وفوجئت بصوتى المتميز".

وتابعت ريهام عبد الحكيم :"المايسترو سليم سحاب أعلن في دار الأوبرا عن بداية كورال أطفال فوالدتى أخذتى وذهبت للمايسترو سليم سحاب، وامتحنت مع المايسترو سليم سحاب من خلال أغنية لأنغام وكان عمرى 7 سنوات وكان سعيد للغاية صوتى".

وقالت ريهام عبد الحكيم، إن المايسترو سليم سحاب له فضل كبيرعلي وهو والدى الروحى، وقدمنى على المسرح من خلال حفلات الأوبرا .