شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أكاديمية الفنون يقدمون أوبريت "العشرة الطيبة" احتفالا بمئوية سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم طلاب أكاديمية الفنون أوبريت " العشرة الطيبة " أحد أشهر أعمال الفنان الراحل سيد درويش، ويأتي العرض ضمن برنامج الاحتفال بمئوية فنان الشعب، وسيقدم العرض يوم الأربعاء 27 سبتمبر الساعة الثامنة مساء بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون " قاعة سيد درويش " .

وبرنامج الاحتفاء بسيد درويش يقام تحت رعاية الاستاذ الدكتورغادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وبإشراف الاستاذ الدكتور محمود مخيمر المدير التنفيذى للمركز الأكاديمي للثقافة والفنون .

رحل فنان الشعب سيد درويش يوم 15 سبتمبر عام 1923، تاركًا مشاريع غنائية وألحانًا لمسرحيات لم يكملها، ولكنه كانت لديه أحلام وطموحات فنية طوال الوقت ولكن الأمنية التي كان اقترب في تحقيقها قبل وفاته كانت السفر إلى إيطاليا على نفقته الخاصة ليستكمل دراساته الموسيقية سعيًا وراء صقل موهبته بالعلم، وبالفعل حدد الموعد وجهز كل شيء استعدادًا للسفر، ولكن تلك الأمنية لم يتمكن من تحقيقها فالموت لم يمهله الوقت ليسافر ويدرس.

سيد درويش كان شغوفًا بالسفر من أجل التعلم ومعرفة الجديد في عالم الموسيقي، وكان قبل عزل الخديوي عباس حلمي الثاني قد تقدم بطلب يلتمس ترشيحه لبعثة فنية إلى الخارج يدرس فيها الموسيقى على نفقة الحكومة المصرية وأرفق بطلبه دور (عواطفك دي أشهر من نار) الذي كانت بداية كل شطرة منه تبدأ بحرف من حروف اسم عباس حلمي خديوي مصر آملا في الموافقة علي طلبه، ولكن لم يستجب الخديوي لطلبه واكتفي بمنحه مكافأة مالية.