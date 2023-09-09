شكرا لقرائتكم خبر عن بليغ حمدي في لقاء سابق عن مقابلته أم كلثوم: حكاية وأسطورة ما فيش أرق من كدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكاية وأسطورة من الأساطير المصرية والعربية.. بهذه الكلمات تحدث الموسيقار الراحل بليغ حمدي عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، إذ تعاون الثنائي في عدد كبير من الأغاني التي مازال يرددها الجمهور حتى الآن رغم مرور سنوات عديدة، أبرزها: "ألف ليلة وليلة"، "الحب كله"، "فات الميعاد"، "بعيد عنك"، وغيرها من الأغاني.

ولكن كانت بداية تعاونهما من خلال أغنية "الحب أي"، التي تعد بمثابة بوابة تعرف أم كلثوم على بليغ حمدي وإعجابها الشديد بألحانها، وروى بليغ في لقاء قديم كواليس اللقاء الأول الذي جمعه بسيدة الغناء العربي، قائلًا: "عرفتها في ظروف غريبة".



بليغ حمدى وأم كلثوم

وروى بليغ حمدي أنه كان انتهى وقتها من تلحين الجزء الأول من أغنية "الحب أي" ليسمعها محمد فوزي وأنور منسي وتعجبهما بشدة، ليتحدثا إلى أم كلثوم عنه، ويدعوه إلى دعوة متواجدة بها أم كلثوم، وبعد تلبيته الدعوة والذهاب، وجد أم كلثوم تغني، وبعدها طلبوا منه أن يقدم أغنية "الحب أي" إليها، موضحا: "جابولي العود قالولي غني، قولتلهم ازاي أغني وأم كلثوم موجودة، واتكسفت جدا".

وتابع: "قالتلي تعالى جنبي، وسمعني الغنوة، فقولت الجزء الأول اللي أنا عامله بارتباك جدا، وجيت أقوم قالتلي خليك وقوله تاني"، مشيرًا إلى أنه في اليوم التالي ذهب إليها إلى المنزل لمقابلتها ولم يعلم السبب في اللقاء، وأنها فاجأته بإعجابها بالأغنية.

كما ذكر عنها: "لقيت ست بسيطة مافيش أرق من كدا، شالت أي خوف جوايا، وحسيت إنها أمي وأختي، وخلتني أشتغل من غير أي خوف، وكنت أجلس معها يوميا من 5 لـ 6 ساعات لحفظ اللحن، وكانت مسمية قعدتنا الدرس وكانت بتستناه"، متابعا: "أم كلثوم مينفعش اختصارها كمغنية بس، أم كلثوم حكاية وأسطورة من الأساطير المصرية العربية".



بليغ حمدى وأم كلثوم