شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: "من 4 سنين كل شيء أصبح له معنى أجمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة حنان مطاوع على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها أماليا الـ 4، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "انستجرام"، معلقة عليها: "من أربع سنين كل شيء أصبح له معنى أجمل وأعمق وأعظم وكأنى بتولد من جديد".

وتابعت حنان مطاوع: "من أعظم نعم ربي عليا ألف حمد وشكر لله، ربنا يحفظك يا بنتي وأشوفك أسعد الناس، ربنا يرزق كل مشتاق ويحفظ كل الأبناء، أماليا 4 سنين".



حنان مطاوع

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة قررت تكريم النجمة "حنان مطاوع" بالدورة الـ39 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما تعمل حنان مطاوع خلال الوقت الحالي على استكمال تصوير مسلسل "صوت وصورة"، حيث من المقرر تقديمه في 30 حلقة من إخراج توبة، وتـأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويشارك في بطولته أيضا نجلاء بدر، صدقى صخر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوي.