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تشييع جثمان والدة الإعلامي تامر أمين إلى مثواها الأخير بحضور محمد الباز

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القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة والدة الإعلامي تامر أمين إلي مثواها الأخير ، من مسجد السلام بمدينة نصر ، وقد وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامي تامر أمين والإعلامي محمد الباز  وعدد من الأهل والأصدقاء . 

 

‎وكانت والدة الإعلامي تامر أمين قد نقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

 

 

جنازة والد تامر امين (6)

جنازة والد تامر امين (6)

جنازة والد تامر امين (7)
جنازة والد تامر امين (7)
جنازة والد تامر امين (8)
جنازة والد تامر امين (8)
جنازة والد تامر امين (1)
جنازة والد تامر امين (1)
جنازة والد تامر امين (2)
جنازة والد تامر امين (2)
جنازة والد تامر امين (3)
جنازة والد تامر امين (3)
جنازة والد تامر امين (4)
جنازة والد تامر امين (4)
جنازة والد تامر امين (5)
جنازة والد تامر امين (5)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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