شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة الإعلامي تامر أمين إلى مثواها الأخير بحضور محمد الباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة والدة الإعلامي تامر أمين إلي مثواها الأخير ، من مسجد السلام بمدينة نصر ، وقد وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامي تامر أمين والإعلامي محمد الباز وعدد من الأهل والأصدقاء .

‎وكانت والدة الإعلامي تامر أمين قد نقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

جنازة والد تامر امين (6)



جنازة والد تامر امين (7)



جنازة والد تامر امين (8)



جنازة والد تامر امين (1)



جنازة والد تامر امين (2)



جنازة والد تامر امين (3)



جنازة والد تامر امين (4)