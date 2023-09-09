عبد العزيز مخيون يناقش صورة العائلة فى الدراما المصرية بأوبرا دمنهور.. الإثنين

القاهرة - سامية سيد - فى انطلاق فعاليات موسم النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يعقد صالون اوبرا دمنهور الثقافى لقاء بعنوان "صورة العائلة فى الدراما المصرية" ويستضيف الفنان الكبير عبد العزيز مخيون وتحاوره الدكتوة هبة الاصولى تحت اشراف الفنان امين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الإثنين 11 سبتمبر على مسرح اوبرا دمنهور ويتخلله فقرات فنية للمطرب احمد الريانى وفريق الفور كاتس الذى يضم كارما، بهار، روان وفريدة.

يدور الحوار حول مشوار عبد العزيز مخيون الفنى وأهم اعماله وأبرز الشخصيات التى قام بأدائها من خلال الأعمال الدرامية المختلفة، كما يتم القاء الضوء على صورة العائلة فى الدراما المصرية ودور الفن فى معالجة مختلف قضايا المجتمع.

وقال مؤخرا الفنان عبد العزيز مخيون، إن دوره في مسلسل زيزينيا الذي كتبه أسامة أنور عكاشة كان مهم للغية، متابعا :"أسامة أنور عكاشة كلمنى وقال لى أنا أخترتك في شخصية تتحدى نفسك بها في العمل ".

وأضاف الفنان عبد العزيز مخيون، خلال الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة الجزء الثاني، الذي بثته القناة الوثائقية أن الشخصية كانت لشخص نصاب يزعم أنه بطل سياسي وينصب على أسرة ".

وتابع الفنان عبد العزيز مخيون :"عجبتنى الشخصية وأصريت على تأديتها، وهناك أشياء كثيرة مشتركة بين نجيب محفوظ وأسامة أنور عكاشة سواء في اختيار الأماكن والشخصيات".