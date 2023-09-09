مصطفي شعبان يؤكد أن التعازي والكلمات لا تكفي لمواساة أهلنا في المغرب

شارك الفنان مصطفى شعبان منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوكوكتب مصطفي شعبان :"التعازي والكلمات لا تكفي لمواساة أهلنا في المغرب جراء هذا الزلزال المروع..نسأل المولى عزوجل أن يرفع عنهم البلاء ويخفف عنهم".

أفادت وسائل إعلام محلية في المغرب في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن السلطات الصحية في مدينتي مراكش ودمنات دعت المواطنين إلى التبرع بشكل عاجل بالدم وذلك لإنقاذ المصابين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

و قالت وزارة الداخلية المغربية إن الزلزال أسفر عن أكثر من 1000 شخص وإصابة المئات آخرين، بحسب الحصيلةالأولية، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن الهزات الارتدادية عقب الهزة التي ضربت المغرب يمكن أنتتواصل لبضعة أيام.

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