تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، الكثير من الأنباء عن تعرض سلطان الطرب جورج وسوف لحادث سير على طريق البداوي في لبنان.

حقيقة تعرض جورج وسوف لحادث سير في لبنان

كشفت مصادر مقربة من جورج وسوف عن حقيقة ما حدث، موضحة أن كل ما في الأمر أن سيارة وسوف توقفت على يمين الطريق لتبديل أحد إطارات السيارة بعد تعرضه للعطل، نافية تعرضه لأي حادث. أكدت المصادر على أن الفنان جورج وسوف بخير وصحة جيدة ولم يصبه سوء.

حقيقة تعرض جورج وسوف لحادث سير في لبنان

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال أغسطس الماضي مقطع مُصوّر يُظهر احتفال الفنان جورج وسوف بعمادة حفيدته الأولى "آميا"، وهي ابنة ابنه الأوسط "جونيور"، في إحدى الكنائس.

ولدت "آميا" في الرابع عشر من شهر فبراير الماضي، بعد مرور 40 يومًا على وفاة "وديع" النجل الأكبر لجورج وسوف. شارك حينها وسوف صورة حفيدته الأولى عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقها بتعليق قال خلاله: "ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف ١٤/٢/٢٠٢٣". مستخدمًا وسم "جدّو".

من ناحية أخرى، يستعد جورج وسوف خلال الفترة المقبلة لإطلاق أغنيته الجديدة والتي تأتي باللهجة المصرية وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى

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