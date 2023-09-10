شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة شريف خير الله من حادث على طريق المحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الفنان شريف خير الله على صفحته على "فيس بوك" أنه نجا من حادث، اليوم السبت، على طريق المحور، وقال: الحمد لله ربنا كريم نجانى من حادث على طريق المحور.. فجأة عربية لفت حوالين نفسها وكان بينى وبينها أقل من متر".



شريف خير الله

وشارك الفنان شريف خير الله مؤخرًا بعدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها مسلسل "الاختيار 3" في موسم رمضان، ومسلسل ومسلسل "ليل أم البنات" بجانب أعمال فى السينما أو المسرح أو التليفزيون، ومن بين أعماله فيلم كلاشنكوف، وحاحا وتفاحة، وحياة قلبي وأفراحه، وكذلك مسلسلات الدخول في الممنوع، وأهل الهوى، والنار والطين، والخفافيش، مسلسل الرجل الآخر، مسلسل ريا وسكينة، مسلسل مبروك جالك قلق، مسلسل كلبش، مسلسل النهاية.