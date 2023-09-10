شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية المسرحى يحتفى بالنجم أحمد رزق فى دورته الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة الإسكندرية لانطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة (مسرح بلا إنتاج) 22 سبتمبر الجارى، تحت رعاية معالي وزير الثقافة أ. د.نيڤين الكيلاني، وبرئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وتحتضن عروس البحر المتوسط فعاليات المهرجان في الفترة من 22-28 سبتمبر فعاليات الدورة الـ13، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان "أحمد رزق" صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

وقد تم اختيار ثلاثة عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من (مصر- فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة).

وسوف تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.