شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومى واتس تتألق بإطلالة بيضاء بصحبة كلبها الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت نجمة هوليود ناعومى واتس أثناء سيرها في شوارع مدينة نيويورك وهي ترتدي إطلالة بيضاء بالكامل، وبصحبتها كلبها الصغير مثلما ظهر خلال الصور الذى تم رصدها لبطلة فيلم كينج كونج الشهيرة، والتي تمتلك علامات بارزة في الصناعة بعالم هوليود.



ناعومى واتس بصحبة كلبها الصغير

وكانت الممثلة البريطانية الأسترالية ناعومى واتس أعلنت فى وقت سابق من شهر يونيو العام الجارى عن زواجها من صديقها بيلي كرودوب، وذلك في سن الـ 54 عامًا وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن الثنائى بنفس السن، وبدت ناعومى واتس نجمة الفيلم الشهير King Kong التي حققت به شهرة كبيرة، بعدما حققت إيراداته العالمية أرقامًا قياسية وقتها بشكل رائع من خلال الفستان التي اختارته للارتداء بتلك المناسبة.



ناعومى واتس

كما أكد التقرير أن ناعومى واتس ارتدت خلال تلك المناسبة فستاناً بلغت قيمته 7400 دولار، ناعومي واتس واحدة من أبرز نجمات هوليود ممن اشتهروا في أعمال عديدة أبرزها كينج كونج، وغيرها من الأفلام التي لعبت بطولتها.. ناعومى سبق وشاركت متابعيها على موقع انستجرام صوراً لها اثناء رحلتها في عالم التجديف، حيث استقلت قاربا واستمرت في ممارسة رياضة التجديف على متنه، ثم علقت على الصور التي نشرتها قائلة "مرحباً كندا"، في إشارة إلى سفرها إلى هناك للاستمتاع بأجازتها.