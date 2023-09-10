شكرا لقرائتكم خبر عن منال الصيفى تدعو لزوجها أشرف مصيلحى بالشفاء.. والجمهور يساندها: ربنا يقويكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المخرجة منال الصيفى، لزوجها الفنان أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى مرة أخرى لتدهور حالته الصحية.

وكانت منال الصيفى، كتبت عبر حسابها على فيس بوك، أنها تريد سيارة إسعاف مكيفة لنقل زوجها للمستشفى ثم كتبت: "الحمد لله الإسعاف لقوا سيارة مكيفة نقلناه فيها".

وكتبت عدد من الأدعية الدينية، ودخل نجوم الفن يسندونها، وكتب الفنان أحمد سعيد عبد الغنى:"اجمدى" وأحمد السلكاوى ربنا يقويكى، وغلبت على التعليقات أدعية بالشفاء العاجل لزوجها ومنها:" الله يقويكي ان شاء الله ويتم شفاه على خير يا رب، ربنا يقويكي ويعينك ويشفيه يارب، ربنا يسندك حبيبتى ويشفيه ويطمن قلبك عليه، ربنا يهون عليكم ويشفيه شفاء لايغادر سقما"

وفى شهر يوليو الماضى، قالت المخرجة منال الصيفي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية ايمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "فريق طبي متخصص يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة".

وأضافت: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن.. والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس وأبناء الفنان بس هما اللى يعرفوا أنه مصاب السرطان النادر.. وبطالب المواطنين الدعاء للفنان أشرف مصيلحى".