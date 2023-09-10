شاهد .. رولا يموت تفقد صوابها وتستعرض حجم مؤخرتها العملاقة بإطلالة فاضحة ودون أن ترتدي شيئاً أمام مجموعة من الرجال!

انت الان تتابع خبر رولا يموت تفقد صوابها وتستعرض حجم مؤخرتها العملاقة بإطلالة فاضحة ودون أن ترتدي شيئاً أمام مجموعة من الرجال.! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية رولا يموت صورةً لها، أظهرتها ترتدي البيبي دول.

اللقطة حققت تفاعلًا كبيرًا، وكثيرون شتموها واعتدوا عليها لأنها برأيهم تنشر صورًا معيبة غير أخلاقية.

بعض من هؤلاء يرسلون لها رسائل فاضحة يشتهونها بها، ما يعني أنها مكبوتون ويفعلون عكس كل ما يكتبونه.

رولا من المثقفات ولديها معلومات كثيرة، لذا نستغرب إصرارها على نشر صور مماثلة لا تشبه شخصيتها الحقيقية.